Талдыкин Яков Трофимович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Талдыкин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Талдыкин Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Талдыкин Иоаким Яковлевич
Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Талдыкин Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1834