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Талдыкин Яков Трофимович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Талдыкин Трофим

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Талдыкин Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Талдыкин Иоаким Яковлевич

Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Талдыкин Пахом Яковлевич

Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Талдыкин Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Талдыкина Василиса Егоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Василиса Егоровна

Смерть
1834
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