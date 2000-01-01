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Антон Тарасов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Тафтай Биюшев Тарас Афонасьев Таркай Афонасьев

Мать: Парава Томилина

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Азрафка

Мать ребёнка: Парава Исламова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Антонова

Мать ребёнка: Парава Исламова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исай Антонов

Мать ребёнка: Парава Исламова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парава Исламова

Смерть
Неизвестно
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