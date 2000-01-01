Антон Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Азрафка
Мать ребёнка: Парава Исламова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Антонова
Мать ребёнка: Парава Исламова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исай Антонов
Мать ребёнка: Парава Исламова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парава Исламова
Смерть
Неизвестно