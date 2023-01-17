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Dorfman Gedale

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

1852

Дата смерти

30.10.1914

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1852 г.р.
1872 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Dorfman Ilya

Мать: Dorfman Soyblya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
09.08.1873

Дочь: Soyblya

Мать ребёнка: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
До 1873

Жена: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
15.03.1879

Сын: Dorfman Mekhel Mikhel

Мать ребёнка: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
23.12.1883

Дочь: Mootchnik Sophie

Мать ребёнка: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
03.12.1884

Дочь: Fayga

Мать ребёнка: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
23.03.1895

Дочь: Berta

Мать ребёнка: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Установлено по записи на могиле на Кишиневском кладбище
Бракосочетание
24.12.1906

Жена: Dorfman (sturzha) Gisya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
30.10.1914
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
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