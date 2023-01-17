Dorfman Gedale
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти30.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Dorfman Ilya
Мать: Dorfman Soyblya
Рождение ребёнка
09.08.1873
Дочь: Soyblya
Мать ребёнка: Dorfman Ekheved
Бракосочетание
До 1873
Жена: Dorfman Ekheved
Рождение ребёнка
15.03.1879
Мать ребёнка: Dorfman Ekheved
Рождение ребёнка
23.12.1883
Дочь: Mootchnik Sophie
Мать ребёнка: Dorfman Ekheved
Рождение ребёнка
03.12.1884
Дочь: Fayga
Мать ребёнка: Dorfman Ekheved
Рождение ребёнка
23.03.1895
Дочь: Berta
Мать ребёнка: Dorfman Ekheved
Установлено по записи на могиле на Кишиневском кладбище
Бракосочетание
24.12.1906
Жена: Dorfman (sturzha) Gisya
Смерть
30.10.1914