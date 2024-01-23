Ерошенко Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенко Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980

Отец: Кохонов Василий Иванович

Мать: Кохонова Файхуна Мазитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кохонов Илья Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.07.2015

Дочь: Ерошенко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ерошенко Алексей Владимирович

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