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Меньшенина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшенин Аполлос Павлович

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1902

Сын: Меньшенина Василий Аполлосович

Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Непогодьева Надежда Аполлосовна

Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Александра Аполлосовна

Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1908

Сын: Меньшенин Александр Аполлосович

Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович

д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1912

Сын: Меньшенин Анатолий Аполлосович

Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович

д. Великий Двор, Павловская
Смерть
Неизвестно

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