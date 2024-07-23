Меньшенина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1902
Сын: Меньшенина Василий Аполлосович
Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Непогодьева Надежда Аполлосовна
Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Александра Аполлосовна
Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1908
Сын: Меньшенин Александр Аполлосович
Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович
д. Великий Двор, Павловская
Рождение ребёнка
1912
Сын: Меньшенин Анатолий Аполлосович
Отец ребёнка: Меньшенин Аполлос Павлович
д. Великий Двор, Павловская
Смерть
Неизвестно