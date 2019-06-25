Федотова (Шамонина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Шамонина) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1955

Дата смерти

25.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955

Отец: Шамонин Пётр Сергеевич

Мать: Шамонина Матрёна Афанасьевна

Рождение ребёнка
11.04.1986

Сын: Федотов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Федотов Юрий Борисович

Рождение ребёнка
02.12.1988

Дочь: Жарова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Федотов Юрий Борисович

Рождение ребёнка
24.10.1990

Дочь: Зайцева Анжелика Юрьевна

Отец ребёнка: Федотов Юрий Борисович

Смерть
25.06.2019
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