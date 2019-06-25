Федотова (Шамонина) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1955
Дата смерти25.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1955
Рождение ребёнка
11.04.1986
Отец ребёнка: Федотов Юрий Борисович
Рождение ребёнка
02.12.1988
Дочь: Жарова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Федотов Юрий Борисович
Рождение ребёнка
24.10.1990
Дочь: Зайцева Анжелика Юрьевна
Отец ребёнка: Федотов Юрий Борисович
Смерть
25.06.2019