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Белоцерковский Тимофей Михайлович

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Место рождения

Белоцерковцев, Сумский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

12.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Белоцерковский Михаил Данилович

Мать: не указана

Белоцерковцев, Сумский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Штанева Настасья Тимофеевна

Мать ребёнка: Белоцерковская Агафия Дорофеевна

Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцев, Сумский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоцерковская Агафия Дорофеевна

Смерть
12.03.1899
Белоцерковцев, Сумский уезд, Харьковская губерния
Причина смерти: от старости
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