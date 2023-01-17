Белоцерковский Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти12.03.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Белоцерковский Михаил Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Штанева Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Белоцерковская Агафия Дорофеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1899
Причина смерти: от старости