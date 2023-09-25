Блинова Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1969
Отец: Кулямзин Виктор
Мать: Кулямзина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1999
Дочь: Блинова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Блинов Андрей Николаевич