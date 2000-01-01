Федорович Еремей (Ярёма) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорович Еремей (Ярёма)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1695 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Фидровский Иван Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Сотрик Решетиловской сотни Полтавского полка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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