Федорович Еремей (Ярёма)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Фидровский Иван Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрик Решетиловской сотни Полтавского полка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно