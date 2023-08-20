Кузнецов Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1885
Сын: Кузнецов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Васса М
Рождение ребёнка
22.06.1886
Сын: Кузнецов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Васса М
Рождение ребёнка
02.06.1887
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Васса М
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кузнецов Федор Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Васса М
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Васса М
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно