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Сухопаров Гаврила Иванович

Место рождения

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Сухопаров Иван Михайлович

Мать: не указана

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сухопаров Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Ручьева Евлалия? Николаевна

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручьева Евлалия? Николаевна

Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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