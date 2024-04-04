Сухопаров Гаврила Иванович
Место рождениядеревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Сухопаров Иван Михайлович
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866
Сын: Сухопаров Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Ручьева Евлалия? Николаевна
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область