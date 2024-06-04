Рязанцов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцов Николай Иванов

Рязанцов Николай Иванов

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Рязанцов Иван Петров

Мать: Рязанцова Дарья Борисова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Рязанцов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Рязанцова Евдокия Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.