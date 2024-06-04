Рязанцов Николай Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Рязанцов Иван Петров
Мать: Рязанцова Дарья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рязанцов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Рязанцова Евдокия Васильева
Смерть
После 1858