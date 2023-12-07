Дьяконов Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Дьяконов Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.03.1841
Сын: Дьяконов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
29.06.1844
Дочь: (Дьяконова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Дьяконова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дьяконов Измаил Григорьевич
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Дьяконова) Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно