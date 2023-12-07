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Дьяконов Григорий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Дьяконов Гаврил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова Федосья Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
16.03.1841

Сын: Дьяконов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна

Рождение ребёнка
29.06.1844

Дочь: (Дьяконова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Дьяконова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дьяконов Измаил Григорьевич

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Дьяконова) Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Дьяконова Федосья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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