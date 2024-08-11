Еремин Федор Егорович(Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения28.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1867
Бракосочетание
22.07.1890
Жена: Еремина Агапья Семенова
Рождение ребёнка
11.09.1892
Сын: Еремин Константин Федорович
Мать ребёнка: Еремина Агапья Семенова
Бракосочетание
22.05.1895
Ерёмин Федор Егорович вторым браком
Рождение ребёнка
13.04.1897
Мать ребёнка: Еремина (Румянцева) Анна Иванова
Рождение ребёнка
14.12.1899
Дочь: Еремина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Еремина (Румянцева) Анна Иванова
Бракосочетание
14.05.1904
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Еремина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
05.11.1907
Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1909
Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
04.11.1911
Сын: Еремин Александр Федорович
Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1915
Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
06.12.1916
Дочь: Еремина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно