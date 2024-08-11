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Еремин Федор Егорович(Георгиевич)

Место рождения

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1867

Отец: Еремин Егор Онисимович

Мать: Еремина (Воронова) Татьяна Ивановна

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
22.07.1890

Жена: Еремина Агапья Семенова

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.09.1892

Сын: Еремин Константин Федорович

Мать ребёнка: Еремина Агапья Семенова

Бракосочетание
22.05.1895

Жена: Еремина (Румянцева) Анна Иванова

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Ерёмин Федор Егорович вторым браком
Рождение ребёнка
13.04.1897

Сын: Еремин Иван Федорович

Мать ребёнка: Еремина (Румянцева) Анна Иванова

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.12.1899

Дочь: Еремина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Еремина (Румянцева) Анна Иванова

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
14.05.1904

Жена: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Еремина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Еремин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Еремин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
04.11.1911

Сын: Еремин Александр Федорович

Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
07.07.1915

Сын: Еремин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
06.12.1916

Дочь: Еремина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Еремина (Шилова) Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно

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