Кожевникова (Мезрина) Мария Кондратьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожевникова (Мезрина) Мария Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мезрин Кондратий

Мать: Мезрина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Кожевников) Денис

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Олег

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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