Кожевникова (Мезрина) Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мезрин Кондратий
Мать: Мезрина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Кожевников) Денис
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников Олег
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно