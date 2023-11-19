Тиханычева Акилина Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти21.03.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиханычев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тиханычев Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
03.09.1865
Дочь: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович
Смерть
21.03.1895 ст.