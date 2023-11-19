Тиханычева Акилина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиханычева Акилина Трофимовна

Тиханычева Акилина Трофимовна

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

21.03.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиханычев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Тиханычев Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.09.1865

Дочь: Запащикова (Тиханычева) Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Тиханычев Матвей Гаврилович

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
21.03.1895 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.