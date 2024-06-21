Царёва Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Царёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царёв Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Царёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царёв Василий
Смерть
Неизвестно