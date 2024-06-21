Царёва Анна Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Царёва Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Царёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Царёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царёв Василий

Смерть
Неизвестно

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