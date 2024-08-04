Козлова Солманида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Ефимия Аверьяновна
Отец ребёнка: Козлов Аверьян Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Нестер Аверьянович
Отец ребёнка: Козлов Аверьян Гаврилович
Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно