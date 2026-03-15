(Бакулина) Варвара Ивановна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

(Бакулина) Варвара Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1860, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умерла 1861, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Отец
Бакулин Иван Игнатьевич1824 г.р.
Мать
Бакулина Прасковья Николаевна1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бакулин Иван Игнатьевич

Мать: Бакулина Прасковья Николаевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1861
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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