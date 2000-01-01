Аржанухин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухин Александр Александрович

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Место рождения

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое

Дата рождения

28.02.1924

Дата смерти

26.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924

Отец: не указан

Мать: Аржанухина Анна Ивановна

АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Смерть
26.06.1944
х.Брюхов, Оршанский район, Витебской области. Белоруссия
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