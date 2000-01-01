Аржанухин Александр Александрович
Место рожденияАССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Дата рождения28.02.1924
Дата смерти26.06.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1924
Отец: не указан
Мать: Аржанухина Анна Ивановна
АССР Немцев Поволжья, Бальцерский р-н (кантон), с. Мордовое
Смерть
26.06.1944
х.Брюхов, Оршанский район, Витебской области. Белоруссия