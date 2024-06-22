Дойников Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1882
Бракосочетание
28.01.1902
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Дойников Максим
Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: (Дойников) Матрона
Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина
Рождение ребёнка
27.03.1908
Дочь: (Дойникова) Мария
Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина
Рождение ребёнка
02.12.1910
Дочь: (Дойникова) Варвара
Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина
Рождение ребёнка
29.10.1913
Сын: Дойникова Алексей
Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина
Смерть
Неизвестно