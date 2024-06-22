Дойников Сергей Яковлевич 10.09.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дойников Сергей Яковлевич

Место рождения

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

10.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1882

Отец: Дойников Яков Иванович

Мать: Дойникова (Куклова) Мария Петровна

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
28.01.1902

Жена: Дойникова (Ступникова) Агриппина

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Дойников Максим

Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: (Дойников) Матрона

Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1908

Дочь: (Дойникова) Мария

Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1910

Дочь: (Дойникова) Варвара

Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Дойникова Алексей

Мать ребёнка: Дойникова (Ступникова) Агриппина

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
Неизвестно

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