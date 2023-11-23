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Сергей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Петр Гаврилов

Мать: Феодора Петрова

Сергей Петрович (1775 - ?) Родился в семье священника села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1784 года обучался в семинарии. В 1796 году рукоположен во священника к Спасской церкви села К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головщиков Николай Сергеев

Мать ребёнка: Александра Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотемский Арсений Сергеев

Мать ребёнка: Александра Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Федорова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Рагозина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Александра Федорова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Асигкрит Сергеев

Мать ребёнка: Александра Федорова

Смерть
Неизвестно

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