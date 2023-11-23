Сергей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Петр Гаврилов
Мать: Феодора Петрова
Сергей Петрович (1775 - ?) Родился в семье священника села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1784 года обучался в семинарии. В 1796 году рукоположен во священника к Спасской церкви села К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головщиков Николай Сергеев
Мать ребёнка: Александра Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотемский Арсений Сергеев
Мать ребёнка: Александра Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Федорова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Рагозина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Александра Федорова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Асигкрит Сергеев
Мать ребёнка: Александра Федорова
Смерть
Неизвестно