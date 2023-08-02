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Ejsymont h.Korab Jozef

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ejsymont Antonij (Anton)

Мать: Ejsymont Weronika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1931
Гродно, Гродненская область
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