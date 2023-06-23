Мотрохина (Новоселова) Ирина Феодотовна
Место рожденияпочинок Новоселовский Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1867
Дата смерти07.03.1914
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1792
Дочь: Мотрохина Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Рождение
1867
Отец: Новосёлов Феодот Евстафиевич
починок Новоселовский Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
31.08.1890
Сын: Мотрохин Захарий Васильевич
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Матрохин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1897
Сын: Мотрохин Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.06.1898
Сын: Мотрохин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.10.1900
Сын: Мотрохин Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.04.1902
Сын: Мотрохин Вадим Васильевич
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.03.1904
Дочь: Мотрохина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.10.1906
Сын: Мотрохин Сергий Васильевич
Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич
Смерть
07.03.1914