Мотрохина (Новоселова) Ирина Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохина (Новоселова) Ирина Феодотовна

Место рождения

починок Новоселовский Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1867

Дата смерти

07.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1792

Дочь: Мотрохина Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Рождение
1867

Отец: Новосёлов Феодот Евстафиевич

Мать: не указана

починок Новоселовский Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
31.08.1890

Сын: Мотрохин Захарий Васильевич

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Матрохин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

выселок Грехневский, Матрохин. Котельнический уезд, Ключевская волость, Политенское общество Вятской губернии
Рождение ребёнка
07.06.1897

Сын: Мотрохин Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.06.1898

Сын: Мотрохин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.10.1900

Сын: Мотрохин Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.1902

Сын: Мотрохин Вадим Васильевич

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.03.1904

Дочь: Мотрохина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.10.1906

Сын: Мотрохин Сергий Васильевич

Отец ребёнка: Мотрохин Василий Алексеевич

Смерть
07.03.1914
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