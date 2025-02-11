Яковлевичев (Палгунов) Семён Яковлевич 1727 — найти родственников по фамилии на Familio

Яковлевичев (Палгунов) Семён Яковлевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1727, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 1799, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Палгунов ЯковНеизвестно г.р.
Дети
Яковлевичев (Палгунов) Артемий Семёнович1772 г.р.
Яковлевичев (Палгунов) Прокофий Семенович1783 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Палгунов Яков

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Яковлевичев (Палгунов) Артемий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1783

Сын: Яковлевичев (Палгунов) Прокофий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1799
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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