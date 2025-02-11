Яковлевичев (Палгунов) Семён Яковлевич
мужской, родился 1727, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 1799, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецПалгунов ЯковНеизвестно г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Палгунов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яковлевичев (Палгунов) Артемий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Яковлевичев (Палгунов) Прокофий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1799