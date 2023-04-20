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Головко Пантелеймон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1931

Дочь: Рябова Тамара Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.12.1936

Сын: Головко Владимир Пантелеймонович

Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.02.1950

Сын: Головко Александр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна

Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Анастасия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Карпысак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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