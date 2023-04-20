Головко Пантелеймон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1931
Дочь: Рябова Тамара Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
?.12.1936
Сын: Головко Владимир Пантелеймонович
Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
08.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.1950
Сын: Головко Александр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Головко Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождественка, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно