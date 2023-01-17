Бардонова (Потемкина) Агнея
Место рождения
Дата рождения14.01.1889
Дата смерти01.02.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1889
Отец: Потемкин Ипполит
Мать: Потемкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардонова Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардонов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардонов Николай Викторович
Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардонова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович
Смерть
01.02.1991