Бардонова (Потемкина) Агнея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардонова (Потемкина) Агнея

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Место рождения

Минейка, Ватлановская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

14.01.1889

Дата смерти

01.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1889

Отец: Потемкин Ипполит

Мать: Потемкина ?

Минейка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардонов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардонова Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардонов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардонов Николай Викторович

Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардонова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Бардонов Виктор Павлович

Смерть
01.02.1991
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