Бибинагима Самигулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Байгулаков Самигулла Зайнуллич
Рождение ребёнка
17.10.1901
Сын: Исхаков Фазылзян Гарифович
Отец ребёнка: Исхаков Мухаметгариф Измайлович
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1904
Сын: Закир Гарифович
Отец ребёнка: Исхаков Мухаметгариф Измайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно