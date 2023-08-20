Бибинагима Самигулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибинагима Самигулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Байгулаков Самигулла Зайнуллич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1901

Сын: Исхаков Фазылзян Гарифович

Отец ребёнка: Исхаков Мухаметгариф Измайлович

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Закир Гарифович

Отец ребёнка: Исхаков Мухаметгариф Измайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалиев Галяутдин Габделнасярович

Смерть
Неизвестно
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