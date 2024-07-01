Захар Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья Захарова

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1789

Сын: Борис Захаров

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1798

Сын: Агафон Захаров

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Егор Захаров

Мать ребёнка: Авдотья

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