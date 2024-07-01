Захар Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья Захарова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Борис Захаров
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Агафон Захаров
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Егор Захаров
Мать ребёнка: Авдотья