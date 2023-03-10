Дубовик (Неизвестно) Александра Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дубовик Степан Трифонович
Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Трифоновна
Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дубовик Герасим Трифонович
Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Ирина Трифоновна
Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич
Смерть
Неизвестно