Дубовик (Неизвестно) Александра Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Александра Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Трифон Федосеевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дубовик Степан Трифонович

Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Дубовик Макей Трифонович

Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евдокия Трифоновна

Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дубовик Герасим Трифонович

Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Ирина Трифоновна

Отец ребёнка: Дубовик Трифон Федосеевич

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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