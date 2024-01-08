Осокин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осокин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Сергей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Антоний Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Георгий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осокин Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1888
Сын: Осокин Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно