Осокин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осокин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Сергей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Антоний Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Георгий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осокин Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1888

Сын: Осокин Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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