Подъякова Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подъякова Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

Около 1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подъяков Николай Дмитриевич

Мать: Пищева Евстолия Ивановна

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