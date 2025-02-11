Калинин Кузьма Сергеевич 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Кузьма Сергеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1847, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Калинин Сергей Иванович1824 г.р.
Мать
Калинина Ульяна Ермолаева1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Калинин Сергей Иванович

Мать: Калинина Ульяна Ермолаева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

26 семья

Смерть
Неизвестно

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