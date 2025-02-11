Калинин Кузьма Сергеевич
мужской, родился 1847, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецКалинин Сергей Иванович1824 г.р.
МатьКалинина Ульяна Ермолаева1827 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Калинин Сергей Иванович
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно