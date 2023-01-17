Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1732
Отец: Иван Андреев
ИВ-1737 Евдокия 5=1732 ИВ-1740 Евдокия 8=1732 ИВ-1742 Евдокия 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 13=1731 ИВ-1745, 1746, 1747 Евдокии нет (где она?) ИВ-1748 Евдокия 16=1732 ИВ-1749-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно