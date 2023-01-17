Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1712 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Иван Андреев

Мать: Первая Жена Анна Александрова

ИВ-1737 Евдокия 5=1732 ИВ-1740 Евдокия 8=1732 ИВ-1742 Евдокия 10=1732 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 13=1731 ИВ-1745, 1746, 1747 Евдокии нет (где она?) ИВ-1748 Евдокия 16=1732 ИВ-1749-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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