Малашенко Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенко Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеенко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Малашенко Василий

Смерть
Неизвестно

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