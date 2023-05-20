Малашенко Евфросинья
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеенко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Малашенко Василий
Смерть
Неизвестно