Алексашкин Степан Николаевич
Место рождениях. Выездинский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского (х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области)
Дата рождения1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Алексашкин Николай Терентиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.09.1917
Венчание в Пантелеймоновской церкви х. Летовский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского Поручители по жениху: казак Кременской станицы х. Шляховский Александр Максимов ... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1918
Сын: Алексашкин Александр Степанович
Мать ребёнка: Алексашкина (Елатенцева) Агния Ивановна
Керщен в Пантелеймоновской церкви х. Летовский 01.10.1918 года.Назван в честь святого мученика Александра празднуется 28 сентября. Восприемники: Кременской станицы хута Шляховского сын казака Алексей... Показать все