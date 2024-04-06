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Алексашкин Степан Николаевич

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Место рождения

х. Выездинский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского (х. Выездинский Фроловского района Волгоградской области)

Дата рождения

1899

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Алексашкин Николай Терентиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1917

Жена: Алексашкина (Елатенцева) Агния Ивановна

Венчание в Пантелеймоновской церкви х. Летовский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского Поручители по жениху: казак Кременской станицы х. Шляховский Александр Максимов ... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Алексашкин Александр Степанович

Мать ребёнка: Алексашкина (Елатенцева) Агния Ивановна

Керщен в Пантелеймоновской церкви х. Летовский 01.10.1918 года.Назван в честь святого мученика Александра празднуется 28 сентября. Восприемники: Кременской станицы хута Шляховского сын казака Алексей... Показать все

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