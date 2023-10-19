Чебышева (Домогацкая) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебышева (Домогацкая) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1758
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