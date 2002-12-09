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Красников Михаил Ефимович

Место рождения

Речная Сосновка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.02.1920

Дата смерти

09.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920

Отец: Красников Ефим Семенович

Мать: не указана

Речная Сосновка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1950

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.03.1954

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1960

Дочь: Заворотняя Елена Михайловна

Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Павла Никитична

Смерть
09.12.2002
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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