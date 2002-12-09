Красников Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения15.02.1920
Дата смерти09.12.2002
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1920
Отец: Красников Ефим Семенович
Рождение ребёнка
11.01.1950
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична
Рождение ребёнка
15.03.1954
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична
Рождение ребёнка
05.02.1960
Дочь: Заворотняя Елена Михайловна
Мать ребёнка: Красникова Павла Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2002