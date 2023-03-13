Бурлакова Татьяна Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бурлаковъ Гордей
Отец ребёнка: Бурлаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бурлакова Марья
Отец ребёнка: Бурлаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Бурлаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бурлаковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаковъ Иванъ