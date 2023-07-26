Катаргина Анна Кирилловна
Место рожденияВятская губерния, Слободский уезд
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катаргин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Катаргин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Катаргин Гаврил Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Катаргина) Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Катаргин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Катаргин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Катаргин Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1892
Сын: Катаргин Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович
Смерть
Неизвестно