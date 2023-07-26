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Катаргина Анна Кирилловна

Место рождения

Вятская губерния, Слободский уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаргин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаргин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Катаргин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Катаргин Гаврил Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Катаргина) Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Катаргин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Катаргин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Катаргин Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1892

Сын: Катаргин Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Катаргин Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно

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