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Пешков Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1839 ст.

Жена: Пешкова Ульяна Прокопьевна

Цурухайтуевкая крепость
Жених- Цурухайтуевской крепости 1-й сотни урядник Яков Васильев Пешков. первым браком, невеста - девица Ульяна Прокопьева, Цурухайтуевской крепости дочь отставного казака Прокопья Тумашева. Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1840 ст.

Сын: Пешков Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Пешкова Ульяна Прокопьевна

№ 49 - 23/26 Родители: казачей урядник Яков Васильев Пешков и законная жена его Ульяна Прокопьева, оба православнаго вероисповедания. Восприемники: Урядник Матвей Тумашев, умершаго казака Василья Пеш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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