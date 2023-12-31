Пешков Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
05.11.1839 ст.
Цурухайтуевкая крепость
Жених- Цурухайтуевской крепости 1-й сотни урядник Яков Васильев Пешков. первым браком, невеста - девица Ульяна Прокопьева, Цурухайтуевской крепости дочь отставного казака Прокопья Тумашева. Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1840 ст.
Мать ребёнка: Пешкова Ульяна Прокопьевна
№ 49 - 23/26 Родители: казачей урядник Яков Васильев Пешков и законная жена его Ульяна Прокопьева, оба православнаго вероисповедания. Восприемники: Урядник Матвей Тумашев, умершаго казака Василья Пеш... Показать все
Смерть
Неизвестно