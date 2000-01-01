Тихонов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1807 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Тихонов Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Тихонов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Глухина Агрипина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Тихонов Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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