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Шаповалов Иван Васильевич

Место рождения

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Шаповалов Василий Семенович

Мать: Шаповалова Анастасия

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шаповалов Ерофей Иванович

Мать ребёнка: Шаповалова Прасковья Григорьевна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: (Шаповалова) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Шаповалова Прасковья Григорьевна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1845

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