Шаповалов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Шаповалов Василий Семенович
Мать: Шаповалова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шаповалов Ерофей Иванович
Мать ребёнка: Шаповалова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: (Шаповалова) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Шаповалова Прасковья Григорьевна
Смерть
1845