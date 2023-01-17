Самойлов Георгий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти20.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895 по 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1903
Оптина Пустынь, г. Козельск, Калужская область
Место жительства
С 1923 по 1930
Нижние Прыски, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1930 по 1937
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1937
Волово, Воловский район, Тульская область
Место жительства
С 1937 по 1937
Медынь, Медынский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
20.12.1937
Тесницкий расстрельный полигон, Тульская область