Машкович Федор Иванович 1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Машкович Федор Иванович

Автор
СШ
Шаппо С.

мужской, родился 1899, Залазье, Толочинский район, Витебская область

умер 1951, Залазье, Толочинский район, Витебская область

Отец
Машкович Иван ГурьяновичНеизвестно г.р.
Супруги
Машкович Пелагея Трофимовна1894 г.р.
Дети
Новикова (Машкович) Любовь Федоровна1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Машкович Иван Гурьянович

Мать: не указана

Залазье, Толочинский район, Витебская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Машкович Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Новикова (Машкович) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Машкович Пелагея Трофимовна

Залазье, Толочинский район, Витебская область

Смерть
1951
Залазье, Толочинский район, Витебская область

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