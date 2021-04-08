Машкович Федор Иванович
мужской, родился 1899, Залазье, Толочинский район, Витебская область
умер 1951, Залазье, Толочинский район, Витебская область
ОтецМашкович Иван ГурьяновичНеизвестно г.р.
Супруги
Машкович Пелагея Трофимовна1894 г.р.
Дети
Новикова (Машкович) Любовь Федоровна1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Машкович Иван Гурьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Новикова (Машкович) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Машкович Пелагея Трофимовна
Смерть
1951