Мальнева (Юлусова) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мальнев Александр Осипович
Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мальнева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мальнева Клавдия Осиповна
Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев
Рождение ребёнка
29.09.1915
Дочь: Мальнева Раиса Осиповна
Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев
Смерть
Неизвестно