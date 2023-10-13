Мальнева (Юлусова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальнева (Юлусова) Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1896 ст.

Муж: Мальнев Осип Афонасьев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Мальнев Александр Осипович

Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мальнев Иван Осипович

Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мальнев Андрей Осипович

Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мальнева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мальнева Клавдия Осиповна

Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев

Рождение ребёнка
29.09.1915

Дочь: Мальнева Раиса Осиповна

Отец ребёнка: Мальнев Осип Афонасьев

Смерть
Неизвестно
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