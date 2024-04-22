Афанасия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Сухарев Афанасий Яковлев
Мать: Александра Богданова
Бракосочетание
09.04.1917 ст.
Жениху 23, невесте 24. Поручители д. Шиднема Андрей Григорьев Меньков и крест. сын Иван Павлов Сушинин. По невесте д. Буброво крестьянин Яков Першин и д. Кобылино крест. сын Иван Афанасьев Сухарев.
Рождение ребёнка
11.03.1919
Сын: Сушинин Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Сушинин Прокопий Федоров
Шиднема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно