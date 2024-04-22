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Афанасия Афанасьева

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Сухарев Афанасий Яковлев

Мать: Александра Богданова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
09.04.1917 ст.

Муж: Сушинин Прокопий Федоров

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 23, невесте 24. Поручители д. Шиднема Андрей Григорьев Меньков и крест. сын Иван Павлов Сушинин. По невесте д. Буброво крестьянин Яков Першин и д. Кобылино крест. сын Иван Афанасьев Сухарев.
Рождение ребёнка
11.03.1919

Сын: Сушинин Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Сушинин Прокопий Федоров

Шиднема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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