Пилли Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилли Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилли Анна

Рождение ребёнка
02.07.1941

Сын: Пилли Николай

Мать ребёнка: Пилли Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилли Анна

Смерть
1943
Причина смерти: На войне
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