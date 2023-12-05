Пилли Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пилли Анна
Рождение ребёнка
02.07.1941
Сын: Пилли Николай
Мать ребёнка: Пилли Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилли Анна
Смерть
1943
Причина смерти: На войне