Ломаева Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломаева Варвара Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломаев Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломаева Неизвестно Ивановна

Отец ребёнка: Ломаев Иван Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломаева Неизвестно Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломаев Валентин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Ломаев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ломаев Иван Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область

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