Ломаева Варвара Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломаева Неизвестно Ивановна
Отец ребёнка: Ломаев Иван Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломаева Неизвестно Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломаев Валентин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Ломаев Иван Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Нязепетровск, Нязепетровский муниципальный район, Челябинская область