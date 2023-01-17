Ахметов Габдель-Насир
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Ахметов Шакир
Мать: Ахметова Минсафа
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Фавзия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Фавзия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Фавзия
Работа или профессия
Неизвестно
главный конструктор завода 40, Уфа
Смерть
2003