Ахметов Габдель-Насир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Габдель-Насир

Ахметов Габдель-Насир

avatar

Место рождения

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1920

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Ахметов Шакир

Мать: Ахметова Минсафа

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Фавзия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Фавзия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Фавзия

Работа или профессия
Неизвестно
главный конструктор завода 40, Уфа
Смерть
2003
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close